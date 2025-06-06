Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что свидетельством российского дебилизма является и то, что на этом же месте ранее Силы обороны также поразили их вооружение.

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"Полный дебилизм россиян"

По словам полковника запаса ВСУ, российские "Искандеры" намного опаснее "Орешника". Последний наносит меньше вреда, ведь нет такой боеголовки, как "Искандер". Поэтому три установки были серьезной проблемой для Украины.

Свитан объяснил, что Силы обороны с поддержкой СБУ сначала отследили перемещение, примерное место дислокации и нанесли успешный ракетный удар. В результате, одна установка уничтожена, две – повреждены

Россияне считают "Искандеры" десятками. Поэтому повреждение 3 установок равнозначно уничтожению 20 – 40 самолетов стратегической авиации. Это полный дебилизм россиян. Кроме того, 2 года назад именно там наш Patriot снес 5 российских бортов Су-34, Су-35 и 2 Ми-8. Россияне встали на те же грабли. Это 40 километров до границы с Украиной,

– подчеркнул он.

Кстати, в Генштабе сообщили, что из этих установок "Искандер" россияне планировали атаковать Украину, вероятно, Киев. Там отметили, что эффективная и своевременная боевая работа украинских защитников позволила избежать жертв среди гражданского населения.