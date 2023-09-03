Собственно Силы обороны воспользовались дронами, чтобы распространять над временно оккупированными территориями открытки. В них украинцев призывают игнорировать фейковые выборы, проводимые захватчиками.

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Призывают не идти на "выборы"

Для понимания, оккупанты начали традиционное пропагандистское шоу. Оно получило название "единственный день голосования". Правда, почему-то он растянулся более чем на неделю – с 31 августа по 10 сентября.

За это время Кремль планирует "легализовать" часть маргиналов. А также продемонстрировать, что существует "поддержка оккупации" территорий Украины.

Чтобы предотвратить это, Силы обороны пошли на риск собственными жизнями. Они распространили на временно оккупированных территориях листовки. У них призвали бойкотировать фейковые выборы. А еще передавали горячие поздравления "участникам выборов". Речь идет о членах комиссий, а также кандидатах.

Силы обороны призвали людей под оккупацией игнорировать "выборы": смотрите видео

Для понимания: военные так называемой "второй армии мира" занимаются обходом домов украинцев на временно оккупированных территориях. Они призывают их "голосовать". Собственно, с 8 по 10 сентября так называемое "волеизъявление" стартует на участках. Понятное дело, что тоже под дулами автоматов.

Ожидается, что россияне туда сгоняют массовку из России. А еще будут присутствовать бюджетники, ставшие заложниками так называемой оккупационной "власти".

На оккупированных территориях распространялись открытки / Фото ССО

Напомним, что российские захватчики на оккупированных территориях ведут себя, как дикари и варвары. В ССО отметили, что они превращают население в живой щит.

Россияне прикрываются гражданскими