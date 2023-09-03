Собственно Силы обороны воспользовались дронами, чтобы распространять над временно оккупированными территориями открытки. В них украинцев призывают игнорировать фейковые выборы, проводимые захватчиками.
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Призывают не идти на "выборы"
Для понимания, оккупанты начали традиционное пропагандистское шоу. Оно получило название "единственный день голосования". Правда, почему-то он растянулся более чем на неделю – с 31 августа по 10 сентября.
За это время Кремль планирует "легализовать" часть маргиналов. А также продемонстрировать, что существует "поддержка оккупации" территорий Украины.
Чтобы предотвратить это, Силы обороны пошли на риск собственными жизнями. Они распространили на временно оккупированных территориях листовки. У них призвали бойкотировать фейковые выборы. А еще передавали горячие поздравления "участникам выборов". Речь идет о членах комиссий, а также кандидатах.
Силы обороны призвали людей под оккупацией игнорировать "выборы": смотрите видео
Для понимания: военные так называемой "второй армии мира" занимаются обходом домов украинцев на временно оккупированных территориях. Они призывают их "голосовать". Собственно, с 8 по 10 сентября так называемое "волеизъявление" стартует на участках. Понятное дело, что тоже под дулами автоматов.
Ожидается, что россияне туда сгоняют массовку из России. А еще будут присутствовать бюджетники, ставшие заложниками так называемой оккупационной "власти".
На оккупированных территориях распространялись открытки / Фото ССО
Напомним, что российские захватчики на оккупированных территориях ведут себя, как дикари и варвары. В ССО отметили, что они превращают население в живой щит.
Россияне прикрываются гражданскими
- Следует понимать, что враг размещает свою технику и личный состав в жилых кварталах. Их разбрасывают вблизи домов, где проживают гражданские.
- Также на левом берегу Херсонщины оккупанты заставляют родителей отправлять детей на очное обучение. Это еще один из способов превратить детей в живой щит. Причем подобную стратегию враг использует еще с прошлого года.
- Кроме того, русские солдаты размещаются в школах. А еще половину классов используют, чтобы там были дети, которыми можно прикрыться. Медицинские учреждения враг превращают в военные госпитали. В то же время, оставляют одно отделение, в котором находятся гражданские.