В ночь на 23 ноября Силы обороны провели атаку на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и станцию Калейкино в Татарстане. В результате попаданий на стратегических объектах российского топливного сектора вспыхнули сильные пожары.

Как сообщает издание ASTRA, взрывы и воздушная тревога в Ростовской области продолжались более трех часов.

Каковы подробности?

На территории НПЗ в Новошахтинске вспыхнул пожар. "Удивительно, что он вообще еще существует", – написали в мониторинговом сообществе, намекая на разрушительные последствия предыдущих ударов.

Последствия атаки на Новошахтинск: смотрите фото очевидцев

Кроме того, по свидетельствам очевидцев и результатам анализа видеозаписей, сильное возгорание зафиксировали в направлении промзоны, где также расположены мощности компании ТАТА-ГАЗ, занимающейся хранением и оптовой торговлей топливом.

По данным мониторинговых каналов, был поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов предприятия "Юг Энерго".

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Завод имеет мощность переработки до 7,5 миллиона тонн нефти в год и производит автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут и авиационный керосин.

Предприятие непосредственно участвует в обеспечении российской оккупационной армии горюче-смазочными материалами. Завод подключен к магистральному нефтепроводу "Суходольная – Родионовская" и располагает собственным терминалом в Ростове-на-Дону.

Удар по ключевому узлу нефтепровода "Дружба"

Одновременно под удар беспилотников попала нефтеперекачивающая станция Калейкино в городе Альметьевске Республики Татарстан. Этот объект играет стратегическую роль в системе транспортировки энергоресурсов врага.



Альметьевск / Exilenova+

Станция обеспечивает смешивание и распределение сырья из Западной Сибири, Башкортостана, Удмуртии и месторождений Татарстана. Через Калейкино нефть направляется к экспортному нефтепроводу "Дружба".

Систематические атаки на российские энергообъекты

Новошахтинский завод нефтепродуктов подвергается атакам дальнобойных ударных дронов уже не в первый раз. Предприятие становилось мишенью в июне 2022 года, мае 2023 года, а также неоднократно в течение 2024–2026 годов.

Напомним, ранее мы писали, как украинские дроны подвергли массированной атаке нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, повредили установки первичной переработки нефти, а также поразили диспетчерскую станцию "Самара" с крупнейшим резервуарным парком в Европе.