Такое мнение 24 Каналу высказал летчик-инструктор, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что такое событие свидетельствует об увеличении количества самолетов в России. Однако украинская ПВО метко поразила уже много зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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Хороший и не очень сигнал

Свитан рассказал, что уничтожение российской авиации не всегда является хорошим сигналом Украины. Это может свидетельствовать об увеличении напряжения в России, а именно увеличение количества самолетов для вылета.

Мы из-за этого давления россиян выполняем определенные задачи на одном направлении. Пока Покровское направление сильно страдает от российских самолетов. Также достаточно вражеской авиации есть в районе Часового Яра,

– отметил летчик-инструктор.

Однако, по словам Свитан, одна из украинских бригад уже уничтожила или же повредила почти две российские эскадрильи. В основном, это переносные ЗРК. Украинские военные правильно расставляют огневые точки, россияне двигаются по определенному маршруту и их перехватывает украинская ПВО.