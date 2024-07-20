Таку думку 24 Каналу висловив льотчик-інструктор, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що така подія свідчить про збільшення кількості літаків в Росії. Однак українська ППО влучно вразила вже багато зенітно-ракетних комплексів окупантів.

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Хороший та не дуже сигнал

Світан розповів, що знищення російської авіації не завжди є хорошим сигналом України. Це може свідчити про збільшення напруги в Росії, а саме збільшення кількості літаків для вильоту.

Ми через цей тиск росіян виконуємо певні завдання на одному напрямку. Поки Покровський напрямок сильно страждає від російських літаків. Також достатньо ворожої авіації є в районі Часового Яру,

– зазначив льотчик-інструктор.

Однак, за словами Світан, одна з українських бригад вже знищила або ж пошкодила майже дві російські ескадрильї. В основному, це переносні ЗРК. Українські військові правильно розставляють вогняні точки, росіяни рухаються за певним маршрутом і їх перехоплює українська ППО.