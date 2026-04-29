"Сокрушительный удар": что задумали Силы обороны в Крыму

Ночью в оккупированном Крыму снова было неспокойно, а системные удары по полуострову все заметнее бьют по российской военной инфраструктуре. Для врага это уже не отдельные эпизоды, а постоянное давление на ключевой плацдарм, от которого зависит ситуация на юге.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, как именно стоит воспринимать эти атаки. По его словам, удары по Крыму имеют значение не только для самого полуострова, но и для более широкой картины войны.

Зачем Силы обороны бьют по Крыму?

Лакийчук объяснил, что системные удары по Крыму следует воспринимать не как отдельные ночные атаки, а как часть более широкой работы по российской обороне на юге. В западной военной стратегии это называют подготовкой поля боя, когда перед возможными активными действиями последовательно выбивают военные объекты на нужной территории.

Вниманию! В ночь на 28 апреля оккупированный Крым стал одной из главных целей массированной атаки дронов. В Севастополе и других районах полуострова раздавались взрывы, работала российская ПВО, объявляли воздушную тревогу. Также сообщали о взрывах в Феодосии, Симферопольском районе и вблизи военных объектов.

В то же время сейчас Украина не имеет ресурса для наступления на этом направлении, поэтому эти атаки следует рассматривать как часть более широкой оборонительной работы, связанной и с ударами вглубь, и с давлением на российскую ПВО.

Один из моих американских знакомых, военный, обратился ко мне с вопросом: "А что это в Крыму происходит? Это вы уже проводите планирующую операцию?",

– сказал Лакийчук.

Для россиян Крым остается главным плацдармом на юге, а Севастополь – его ключевой точкой. Удары по Севастополю, Бельбеку, Каче, Саках и других объектах бьют не только по самому полуострову, но и по всей логике российской обороны, которая завязана на южный фронт и влияет даже на ситуацию на востоке.

Севастополь – ключ от Крыма, Крым – ключ от южного фронта противника,

– подчеркнул Лакийчук.

В то же время эти удары дают и еще один результат, прорыв через крымское воздушное пространство открывает возможность бить дальше вглубь России по ее военно-экономическому потенциалу, и именно с этим Лакийчук связывает пожары вроде того, что снова вспыхнул на нефтяном терминале в Туапсе.

К слову! Силы беспилотных систем в третий раз за месяц поразили Туапсинский НПЗ. После удара на территории предприятия вспыхнул пожар. Это один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, который работает на экспорт и привлечен к обеспечению оккупационной армии. Ранее объект уже подвергался ударам 16 и 20 апреля.

Крым снова почувствовал сокрушительный удар

Для украинцев в Крыму эти атаки имеют значение не только как удары по российским военным объектам. Последний год там все сильнее накапливалось разочарование, потому что на фоне разговоров о Донбассе и различных сценариях завершения войны полуостров будто оставляли за скобками, и у многих появлялось ощущение, что о них забыли.

Этот "хлопок" как раз демонстрирует, что это все не так, что помним, что готовимся,

– сказал Лакийчук.

Теперь из Севастополя поступают совсем другие сигналы. Люди пишут, что наконец-то снова почувствовали: Украина есть, она дотягивается до полуострова и не списала Крым с повестки дня, даже если быстрого освобождения сейчас никто не обещает.

Важно! В ночь на 28 апреля в Крыму вспыхнула база размещения российских "Искандеров". Местные жители сообщали о движении групп дронов через Джанкойский район в сторону Белогорского района, а спутниковые сервисы зафиксировали очаг возгорания на территории бывшей ракетной части, где россияне размещают эти комплексы.

Для россиян это уже не просто тревожный фон, а сокрушительный удар по ощущению безопасности, которое они пытались там сохранять. В Севастополе уже заговорили даже о возможном комендантском часе, а сам факт таких разговоров показывает, что оккупационная власть все больше думает не о показательной "стабильности", а о том, как удержать контроль в городе, который считали глубоким тылом.

Губернатор Севастополя уже выступил с обсуждением, не стоит ли в Севастополе объявить комендантский час. Вот это хорошая мысль,

– отметил эксперт.

Быстрого возвращения Крыма эти удары пока не обещают, но они уже меняют и настроение на полуострове, и поведение самих россиян. Для одних это напоминание, что Украина не отступилась от Крыма, а для других – сигнал, что покой там заканчивается.

Что известно о главной задаче ВСУ в оккупированном Крыму?

С 2022 года Украина целенаправленно бьет по российским системам ПВО и радиолокационным станциям в Крыму. По словам Дмитрия Жмайло, именно эта работа постепенно ослабляет оборону полуострова и открывает новые возможности для дальнейших ударов по военным объектам оккупантов.

Россияне вынуждены стягивать основную ПВО в район Керчи, чтобы прикрывать Крымский мост, поэтому другие участки полуострова остаются более уязвимыми. Именно этим пользуется Украина, прокладывая новые воздушные маршруты для ударов и применяя надводные платформы как площадки для запуска дронов. Так продолжается системная демилитаризация Крыма.

Главная задача Украины в Крыму остается неизменной с 2022 года – максимально нарушить российскую логистику. Речь идет и о Крымском мосте, и о сухопутном коридоре к полуострову. Цель этих ударов – обескровить российские группировки на южном направлении и ослабить их возможности держать оборону.