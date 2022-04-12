Силы ПВО 11 апреля уничтожили российский самолет и 2 вертолета: также работают наши истребители
Источник:Воздушные Силы ВСУ
Противовоздушная оборона Украины в течение суток 11 апреля продолжала эффективно сбивать аппараты врагов. Всего "приземлили" 7 российских воздушных целей.
Среди них был один самолет и два вертолета с россиянами. Об этом сообщило Командование воздушных сил в своем отчете за день.
Кстати Россияне потеряли в Украине 137 вертолетов: это почти в 7 раз больше, чем в Первую чеченскую
Врагов уничтожают штурмовики с бомбардировщиками
Силы противовоздушной обороны сбивали различные летательные аппараты не только, чтобы не допустить бомбардировку. Также приходилось в течение суток обезвредить и 4 беспилотника, чтобы не допустить разведку на нашей территории.
Кроме этого, украинские истребители продолжают героическое противостояние силам врага, который имеет значительно больше авиатехники. Наши пилоты неустанно патрулируют воздушное пространство и прикрывают ударные группы.
В это время штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м продолжают уничтожать россиян. Они на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупационных войск.
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