Силы ПВО Харьковской области получили "Кречет": как он будет помогать защищать регион

Силы ПВО Харьковской области получили командный пункт тактической группы противовоздушной обороны "Кречет".

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и благодарит Купянский городской совет за участие в поддержке ВСУ.

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Как отмечает Синегубов, Харьковская область ежедневно страдает от управляемых авиабомб, поэтому направление противовоздушной обороны является важным.

"Кречет" предназначен для оперативного управления мобильными огневыми группами противовоздушной обороны при защите важных инфраструктурных объектов и группировок войск от ударов средств воздушного нападения.



"Кречет" предназначен для оперативного управления мобильными огневыми группами противовоздушной обороны / Фото Олега Синегубова

"Кречет" позволяет объединить в единую локальную сеть 5 средств обнаружения и 10 мобильных боевых групп ПВО с различными средствами поражения.

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) сообщает, что "Кречет" разработан компанией "Системный электронный экспорт". Эта разработка значительно повышает эффективность сил противовоздушной обороны, поскольку в автоматическом режиме выдает целеуказания на поражение вражеских воздушных средств, чем ускоряет скорость реагирования, помогает уничтожать больше целей с более эффективным использованием собственных огневых средств.