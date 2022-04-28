Однако украинские подразделения сил ПВО работают в усиленном режиме и защищают небо. Так, сегодня ночью уничтожили в Одесской области вражеский беспилотник. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в утреннем обращении.

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Силы ПВО в Одесской области уничтожили вражеский беспилотник

По словам Братчука, ночь в Одессе и регионе прошла спокойно, без обстрелов.

Силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА… Враг снова пытается активизировать воздушную разведку,

– заявил он.

Также добавил, что в Черном море враг проводит соответствующую перегруппировку своих сил и средств и продолжает блокировать гражданское судоходство.

Братчук подчеркнул, что Силы обороны готовы дать отпор врагу. Кроме того, он сообщил, что усилена охрана государственной границы со стороны так называемого Приднестровья, где проходят российские провокации. Их цель – создание напряжения в Одессе и области.

Ракетный обстрел Одессы 23 апреля

В канун Пасхи Россия нанесла ракетный удар по Одессе. По данным президента, кафиры выпустили 7 ракет с территории Каспийского моря.

Украинскому ПВО удалось сбить две ракеты.

Одна из ракет попала в жилой дом. Погибли 8 человек, еще 18 получили ранения.

Еще одна ракета попала в кладбище, уничтожив немало надгробий.

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