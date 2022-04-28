Однак українські підрозділи сил ППО працюють в посиленому режимі та захищають небо. Так, сьогодні вночі знищили на Одещині ворожий безпілотник. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у ранішньому зверненні.

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Сили ППО на Одещині знищили ворожий безпілотник

За словами Братчука, загалом ніч в Одесі та регіоні пройшла спокійно, без обстрілів.

Сили ППО знищили ворожий БПЛА… Ворог знову намагається активізувати повітряну розвідку,

– заявив він.

Також додав, що у Чорному морі ворог проводить відповідне перегрупування своїх сил та засобів, й продовжує блокування цивільного судноплавства.

Братчук підкреслив, що Сили оборони готові дати відсіч ворогу. Крім того, він повідомив, що підсилено охорону державного кордону з боку так званого Придністров'я, де відбувається російські провокації. Їх мета – створення напруги в Одесі та області.

Ракетний обстріл Одеси 23 квітня

Напередодні Великодня Росія завдала ракетного удару по Одесі. За даними президента, окупанти випустили 7 ракет з території Каспійського моря.

Українській ППО вдалося збити дві ракети.

Одна з ракет влучила у житловий будинок. Загинуло 8 людей, ще 18 отримали поранення.

Ще одна ракета влучила у цвинтар, знищивши чимало надгробків.

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