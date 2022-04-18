Согласно информации, враг все еще пытается продвинуть свои позиции до границ Херсонщины, а по Николаевщине – наносит ракетные удары.

Важно Враг атаковал Львов – есть погибшие и раненые: все, что известно о ракетном обстреле из России

Однако благодаря успешному реагированию сил ПВО ракета уничтожена.

Кроме того, по Очакову в Николаевской области был открыт огонь системами залпового огня "Ураган". Это оружие – запрещено международными конвенциями.

Известно, что было зафиксировано попадание в жилые кварталы, однако жертв среди местного населения нет.

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