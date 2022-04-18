Згідно з інформацією, ворог все ще намагається просунути свої позиції до кордонів Херсонщини, а по Миколаївщині – завдає ракетних ударів.
Важливо Ворог атакував Львів – є загиблі та поранені: все, що відомо про ракетний обстріл з боку Росії
Проте завдяки успішному реагуванню сил ППО, ракету знищено.
Крім того, по Очакову, що в Миколаївській області, було відкрито вогонь системами залпового вогню "Ураган". Ця зброя – заборонена міжнародними конвенціями.
Відомо, що були зафіксовані влучання в житлові квартали, проте жертв серед місцевого населення немає.
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