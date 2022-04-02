В результате обстрела повреждены взлетная полоса и инфраструктура аэродрома. Об этом рассказал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
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Кроме того, загорелся состав горюче-смазочных материалов.
Есть ли пострадавшие
На месте сейчас работают спасатели, ликвидирующие последствия обстрелов и пожаров, а также полицейские.
Количество пострадавших устанавливается.
К слову, также российские захватчики 2 апреля нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке на Хмельнитчине. Там тоже возник пожар.
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