В результате обстрела повреждены взлетная полоса и инфраструктура аэродрома. Об этом рассказал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

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Кроме того, загорелся состав горюче-смазочных материалов.

Есть ли пострадавшие

На месте сейчас работают спасатели, ликвидирующие последствия обстрелов и пожаров, а также полицейские.

Количество пострадавших устанавливается.

К слову, также российские захватчики 2 апреля нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке на Хмельнитчине. Там тоже возник пожар.