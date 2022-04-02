Внаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга та інфраструктура аеродрому. Про це розповів глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Крім того, загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.

Чи є постраждалі

На місці зараз працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також поліцейські.

Кількість постраждалих встановлюють.

До слова, також російські загарбники 2 квітня завдали ракетного удару по промисловому об'єкту в Шепетівці, що на Хмельниччині. Там теж виникла пожежа.

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