Внаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга та інфраструктура аеродрому. Про це розповів глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
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Крім того, загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.
Чи є постраждалі
На місці зараз працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також поліцейські.
Кількість постраждалих встановлюють.
До слова, також російські загарбники 2 квітня завдали ракетного удару по промисловому об'єкту в Шепетівці, що на Хмельниччині. Там теж виникла пожежа.
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