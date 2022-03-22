Пособие подготовили для украинцев, которые сейчас проживают на захваченных территориях. Силы специальных операций подчеркнули, что каждый должен работать на своем месте для общей победы.

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Для того чтобы стать незаметным мстителем, которого будут бояться оккупанты, нужно знать тактику, медицину, безопасность в интернете, знать о самодельном оружии и ненасильственных действиях.

– говорится в сообщении.

Ознакомиться с пособием можно здесь.

Заметим, военные рекомендуют удалить файл после того, как прочтете его. Или переместите документ в папку, в которой уже много файлов.

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