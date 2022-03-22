Посібник підготували для тих українців, які зараз проживають на захоплених територіях. Сили спеціальних операцій наголосили, що кожен має працювати на своєму місці задля спільної перемоги.

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Для того, щоб стати непомітним месником, якого будуть боятися окупанти, потрібно знати тактику, медицину, безпеку в інтернеті, знати про саморобну зброю та ненасильницькі дії,

– мовиться у повідомленні.

Ознайомитися з посібником можна – тут.

Зауважимо, військові рекомендують видалили файл після того, як прочитаєте його. Або ж перемістіть документ у папку, у якій вже багато файлів.

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