Силы противовоздушной обороны Сирии атаковали воздушную цель у Дамаска
В субботу, 11 августа, сирийские силы противовоздушной обороны атаковали объект, который нарушил воздушное пространство страны.
Об этом сообщает агентство SANA.
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Отмечается, что инцидент произошел в провинции Дамаск в районе Дейр-эль-Ашаир вблизи границы с Ливаном. Сообщается, что объект был уничтожен.
Детальной информации о сбитом объект пока нет, однако портал Al-Masdar сообщает, что взбитым объектом был беспилотник, совершавший разведывательные полеты.
Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств говорили преимущественно о ситуации в Сирии.
Источник: 24 Канал
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