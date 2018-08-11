Силы противовоздушной обороны Сирии атаковали воздушную цель у Дамаска

В субботу, 11 августа, сирийские силы противовоздушной обороны атаковали объект, который нарушил воздушное пространство страны.

Об этом сообщает агентство SANA.

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Отмечается, что инцидент произошел в провинции Дамаск в районе Дейр-эль-Ашаир вблизи границы с Ливаном. Сообщается, что объект был уничтожен.

Детальной информации о сбитом объект пока нет, однако портал Al-Masdar сообщает, что взбитым объектом был беспилотник, совершавший разведывательные полеты.

Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств говорили преимущественно о ситуации в Сирии.