Об этом сообщают телеграмм-каналы и распространяют видео драки, информирует 24 Канал.

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Что известно о драке в Симферополе

Как отмечают в сети, из кальянной Chill Avto в Симферополе вышли на перекур пять ребят. В этот момент проходила компания, по словам очевидцев, одетая в милитари и балаклавы. Мужчин возмутили украинские госномера, уже долгое время висели на стене заведения.

Так что на посетителей напали и начали избивать. В конце концов, конфликт удалось уладить. Однако нападающие зашли в клуб и потребовали у людей паспорта. За "непокорность" угрожали открыть огонь.

Позже нападавшие все же покинули кальянную, а четверо пострадавших обратились с травмами в больницу. Впрочем, по данным телеграмм-каналов, заявления в полицию вроде бы никто так и не написал.

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В Симферополе произошла массовая драка: смотрите видео

Крым и ЗАЭС могут остаться без воды

Херсонский активист Владимир Молчанов в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты осушают Каховское водохранилище. Поэтому Крым и Запорожская атомная электростанция могут остаться без воды.

Уровень воды уже упал на два метра по сравнению с обычным в этот период. Если опустится еще на один, то охлаждающий пруд Запорожской АЭС не сможет наполняться. Если вода упадет на 2 метра, то прекратится водоснабжение в Крым.

Молчанов уверен, что сейчас россияне понимают свою неготовность к украинскому наступлению и боятся его. Поэтому готовы жертвовать своими "достижениями", чтобы попытаться остановить наших защитников высокой водой.