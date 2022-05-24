Убийцы не скрывают своих диагнозов

Мол, не учась там, дети останутся нормальными людьми. О степени нормальности мы уже все поняли по солдату Шишимарину. О Симоньян тоже – очень давно.

Не пропустите Россияне, готовьтесь считать гробы

Просто феерическая дура, баба, судя по всему небольшого ума, но для пропагандиста он и не нужен – его дело языком работать и нести всякий бред, не задумываясь о нем.

Мозг пропагандиста – это как пещера, в которой кричишь и по ней расходится эхо – ничего не должно мешать распространению звука и, прежде всего, ум. Он и есть главное препятствие.

О важной Две крепости, которые сорвут "победное" наступление Путина

Для примера выбрали настоящих нацистов

Пассаж о том, что не учиться и не жить на Западе – это хорошо, напомнил мне другую историю. В 1933 году уже в нацистской Германии началась антибанановая кампания. Стране требовалась валюта, и потому решили отыграться на закупке импортных плодов.

Светила медицинской науки наперебой начали рассказывать о вреде бананов, а идеологи-пропагандисты призывали отдавать предпочтение национальным фруктам. Кампания проходила под лозунгами: "Настоящий патриот ест немецкие яблоки" и "Мы же не обезьяны: клубника лучше, чем бананы". Так и вижу, как это произносит Симоньян.

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