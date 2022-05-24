Препятствием худшему сценарию являются ВСУ
Российские войска из района Попасной пытаются перерезать трассу Бахмут – Лисичанск в районах сел Яковлевка – Белогоровка – Берестово. Я был во всех этих селах в течение дня. Бои в этом районе идут уже шесть суток подряд.
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Оцепление в таком случае будет не полным, потому что останется еще один обходной путь снабжения, но защитить этот второстепенный путь будет уже трудно. Конечно, все видят карту, и много вопросов возникает у тех, кто держит фронт. Именно поэтому мне было важно увидеть обстановку своими глазами и рассказать это всем.
Последний рубеж держат Герои
Географически противника от этой трассы отделяет только один ряд высот. А практически россияне не могут преодолеть этот последний рубеж, потому что невероятный героизм украинской пехоты и эффективность украинской артиллерии наносят большие потери россиянам.
Трудные бои продолжаются. Но очевидно, что у российской армии тоже не безграничные силы. Они не способны прорвать оборону, они пытаются продавить.
Смогу максимально информировать вас о ситуации. Я не все могу сказать сейчас, потому что идет война и риски большие, но я ничего не забываю в этом секторе и все со временем вспомню.
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План один – победа
Украинское командование понимает обстановку и принимает меры. Меры хорошо слышны и видны, потому что наша артиллерия в этом районе действует активно.
Наши кадровые части в Северодонецке и Лисичанске сохраняют боевой дух, управляемость. Этими словами невозможно передать, какие мощные обстрелы приходится выдерживать, как, несмотря на потери, идут в бой, как держатся наши воины. Большая честь быть вместе с ними.
Но уступать врагу здесь никто не собирается. Северодонецк и Лисичанск мы будем защищать до последней возможности. Да, у нас немало организационных проблем, я их вижу, но я не сомневаюсь, что у Украины достаточно сил, чтобы сорвать это очередное наступление Путина и победить в этой большой битве.
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