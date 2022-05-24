На заваді найгіршому сценарію стоять ЗСУ
Російські війська з району Попасної намагаються перерізати трасу Бахмут – Лисичанськ у районах сіл Яковлівка – Білогорівка – Берестове. Я був у всіх цих селах протягом дня. Бої в цьому районі йдуть вже шість діб поспіль.
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Оточення в такому разі буде не повним, бо залишиться ще один обхідний шлях постачання, але захистити цю другорядну дорогу буде вже важко. Звичайно, усі бачать карту, і багато питань виникає у тих, хто тримає фронт. Саме тому мені було важливо побачити обстановку на власні очі й розповісти це усім.
Останній рубіж тримають Герої
Географічно противника від цієї траси відділяє лише один ряд висот. А практично росіяни не можуть подолати цей останній рубіж, тому що неймовірний героїзм української піхоти та ефективність українськоі артилерії завдають великих втрат росіянам.
Важкі бої тривають. Але очевидно, що у російської армії теж не безмежні сили. Вони не здатні прорвати оборону, вони намагаються протиснути.
Зможу вас максимально інформувати про ситуацію. Я не все можу сказати зараз, бо йде війна і ризики великі, але я нічого не забуваю в цьому секторі, й усе з часом пригадаю.
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План один – перемога
Українське командування розуміє обстановку і вживає заходів. Заходи добре чутно та видно, тому що наша артилерія в цьому районі діє активно.
Наші кадрові частини у Сєвєродонецьку та Лисичанську зберігають бойовий дух, керованість. Цими словами неможливо передати, які потужні обстріли доводиться витримувати, як, попри втрати, йдуть в бій, як тримаються наші воїни. Велика честь бути разом із ними.
Але поступатись ворогу тут ніхто не збирається. Сєвєродонецьк та Лисичанськ ми будемо обороняти до останньої можливості. Так, у нас чимало організаційних проблем, я їх бачу, але я не сумніваюсь, що Україна має достатньо сил, щоб зірвати цей черговий наступ Путіна та перемогти у цій великій битві.
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