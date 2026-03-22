Пропагандистка Симоньян, у которой рак, заявила, что ее ребенок – неизлечимо болен
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что один из ее детей неизлечимо болен. Узнала она об этом, когда ее уже покойный муж впал в кому.
Об этом Симоньян сообщила в одном из интервью, которое опубликовало пропагандистское росСМИ Astra.
Что известно о болезни ребенка Симоньян?
Российская пропагандистка назвала стечение обстоятельств с ее мужем и болезнью ребенка – "катастрофой".
Когда Тигран впал в кому, выяснилось, что очень тяжело и сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я и об этом говорить не хочу,
– сказала Симоньян.
Тогда, как говорит Симоньян, она была вынуждена совмещать работу с уходом за мужем, ребенком и содержанием семьи.
Через некоторое время пропагандистка узнала о своем диагнозе и отреагировала "нервным смехом".
"Я просто истерически начала смеяться. Так не бывает в течение девяти месяцев", – добавила Симоньян.
Что произошло в жизни пропагандистки?
26 сентября 2025 года умер муж Симоньян – пропагандист и российский режиссер Тигран Кеосян. До этого он попал в больницу из-за давних заболеваний сердца, пережил клиническую смерть и впал в кому на 9 месяцев.
Позже Симоньян вышла в эфир, где заявила о желании "поддержать тех, кто борется за своих близких". Впоследствии она подтвердила, что у нее рак и она проходит лечение.