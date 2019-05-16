Символ единства: как украинская вышиванка превратилась в оружие

С 2006 года украинцы по всему миру начали отмечать День вышиванки. Идею предложила студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк, поэтому ежегодно в третий четверг мая украинцы надеваются в вышитые рубашки.

После революции Достоинства и начала российской агрессии – этот элемент одежды приобрел для украинцев особое значение.

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Главный редактор газеты "Приазовский рабочий" Елена Калайтан не боялась надевать вышиванку в Мариуполе даже в течение беспокойного периода с мая по июнь 2014 года, когда город был под контролем боевиков псевдореспублики.

Никогда не было стыдно или страшно, наоборот – это гордость. Вышиванка, к которой мы относились раньше, как просто к красивой рубашке, к какому-то элементу одежды, сейчас стала символом единства,

– сказала Елена.

Женщина вместе со своей редакцией пытается популяризировать в городе традиционную украинскую рубашку. Два года назад на День вышиванки журналисты устроили небольшой пробег у моря. Елена радуется, что за последние годы мариупольцы изменили свое отношение к данному наряду.



Флешмоб у моря на День вышиванки в 2017 году

А в Киеве в коллекции поляка с украинскими корнями есть вышиванки ручной работы и даже вышитые футболки. В Киеве Марек Сиерант живет пятый год. К выбору рубашек подходит серьезно.

А вот как правильно ее выбрать – Мареку посоветовали мастера, и он теперь всем предлагает руководствоваться этим принципом.

Вышиванка тебя тоже зовет. Та, которая тебе наиболее понравится и ты не сомневаешься, ту и бери. Здесь определенным образом есть связь: в заложениях тех орнаментов твоя душа, а вышивка зовет твою душу,

– ответил Марек.

Еще со школьных лет увлекалась вышивками этнодизайнер Кристина Патык. Тогда она ездила с экспедициями по селам Западной Украины. В коллекции Кристины около 30 вышитых рубашек. В одной из них женщина выходила замуж.

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"Это рубашка 19 века. из Подолья, Тернопольской области. Здесь очень интересно интерпретированы и золотая, и серебряная нити. Такая рубашка онадевается на большой праздник, в церковь", – прокомментировала Кристина.

Вышитые рубашки и национальный наряд дизайнера Кристины Патык: фото

Уже шестой год подряд Кристина превращает старинную вышивку на современный лад. И каждый год количество желающих приобрести современные украинские рубашки только растет.

Дизайнер говорит, что в рубашки наши предки зашивали много символов и кодов, часть из которых до сих пор не разгадана. Поэтому для большинства украинцев вышиванка – это не только элемент одежды и генетический код, это еще и оберег и элемент защиты.

Что известно о Дне вышиванки?

Всемирный День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. Праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Вышитая рубашка считается одним из самых старинных украинских атрибутов. В исторических книгах можем прочесть утверждение Геродота, который рассказывал, что одежда скифов была украшена вышивкой, а они, как известно, проживали на территории современной Украины.



Каждый регион Украины – несравненный в технике выполнения уникальных вышиванок. Каждая мастерица из разных местностей по разному использовала техники вышивки, а особое отличие заключалось именно в орнаментах. В каждой области можно проследить свои, неповторимые вышиванки.