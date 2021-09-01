Такое мнение высказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Он считает, что значительных прорывов от этого визита не будет.

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Украинские эксперты разделяют мнение, что это лишь старт восстановления отношений 2 государств.

Встреча имеет символическое значение, декларативное. Важные решения обычно не принимают на саммитах такого уровня. Их готовят, разрабатывают, а соглашения принимают между саммитами и встречами на высшем уровне,

– пояснил Дубовик.

Советник по вопросам прессы, образования и культуры посольства США Уолтер Браунолер считает, что это следующий этап американо-украинских отношений.

И о "Северном потоке-2", и о конфликте на Донбассе в США действительно говорят на самом высоком уровне. Таким образом Украина демонстрирует партнерам собственную заинтересованность в решении этих важнейших вопросов. Ответы необходимо искать вместе.

Судьба "Северного потока-2" во многом зависит именно от позиции Вашингтона. И тут уже украинские чиновники должны приложить усилия, чтобы добиться и поддержки, и конкретики от американских партнеров.

Надо говорить скорее о том, какие можем получить компенсации или инвестиции в энергетическую сферу,

– добавил Дубовик.

Ввод в эксплуатацию российского газопровода развязывает Москве руки и позволяет шантажировать Киев не только в экономической сфере, но и политической.

Браунолер: Проблема на Донбассе – Россия

Россия и без того тормозит все инициативы для окончания войны на Донбассе в рамках нормандского формата. Визит Зеленского в США может оживить мирный процесс, хотя там прекрасно понимают, от кого зависит этот мир.

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"Мы всегда смотрим на пути того, как можно еще помочь. Однако дело в том, что проблема на Донбассе – это Россия. И Россия должна вести переговоры, но она не готова это делать", – отметил Браунолер.

Однако это не означает, что США планируют оставить Украину один на один с вызовами.

При чем здесь Афганистан

Вашингтон только что получил горький урок 20-летней операции в Афганистане. Байден и его советники до сих пор отбиваются от критики из-за неудачного вывода войск, после которого Афганистан потерял демократические достижения за считанные недели. Но события в Афганистане могут сыграть на руку Киеву.

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"Для США это может быть определенным символизмом, то есть эта глава закрыта – и вот сразу может быть открыта следующая глава. В этом контексте визит именно в это время Зеленского – это как раз возможный определенный символизм, что США забывают об истории с Афганистаном, или по крайней мере закрывают этот ящик, а открывают ящик Украины", – отметил ассоциированный эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Иван Ус.

Смогут ли воспользоваться этой возможностью украинские чиновники? Удастся ли им убедить своих заокеанских партнеров в преданности демократическим преобразованиям в Украине – покажут результаты переговоров Зеленского и Байдена.

Важно! Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом 1 сентября в 21:00 по киевскому времени.