Таку думку висловив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Він вважає, що значних прорив від цього візиту не буде.

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Українські експерти поділяють думку, що це лише старт відновлення стосунків 2 держав.

Зустріч має символічне значення, декларативне. Важливі рішення зазвичай не приймають на самітах такого рівня. Їх готують, розробляють, а угоди ухвалюють поміж самітами і зустрічами на вищому рівні,

– пояснив Дубовик.

Радник з питань преси, освіти та культури посольства США Волтер Браунолер вважає, що це наступний етап американсько-українських відносин.

І про "Північний потік-2", і про конфлікт на Донбасі у США дійсно говорять на найвищому рівні. У такий спосіб Україна демонструє партнерам власну зацікавленість у розв'язанні цих надважливих питань. Відповіді необхідно шукати разом.

Доля "Північного потоку-2" багато в чому залежить саме від позиції Вашингтона. І тут вже українські високопосадовці мають докласти зусиль, аби домогтись і підтримки, і конкретики від американських партнерів.

Треба говорити скоріше про те, які можемо отримати компенсації чи інвестиції в енергетичну сферу,

– додав Дубовик.

Введення в експлуатацію російського газогону розв'язує Москві руки і дозволяє шантажувати Київ не лише в економічній сфері, а й політичній.

Браунолер: Проблема на Донбасі – Росія

Росія і без того гальмує всі ініціативи для закінчення війни на Донбасі в рамках нормандського формату. Візит Зеленського до США може пожвавити мирний процес, хоча там прекрасно розуміють, від кого залежить цей мир.

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"Ми завжди дивимося на шляхи того, як можна ще допомогти. Однак річ у тім, що проблема на Донбасі – це Росія. І Росія має вести перемовини, але вона не готова це робити", – зауважив Браунолер.

Однак це не означає, що США планують залишити Україну сам на сам з викликами.

До чого тут Афганістан

Вашингтон щойно отримав гіркий урок 20-річної операції в Афганістані. Байден і його радники досі відбиваються від критики через невдалий вивід військ, після якого Афганістан втратив демократичні здобутки за лічені тижні. Та події в Афганістані можуть зіграти на руку Києву.

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"Для США це може бути певним символізмом, тобто ця глава закрита – і ось одразу може бути відкрита наступна глава. В цьому контексті візит саме в цей час Зеленського – це якраз можливий певний символізм, що США забувають про історію з Афганістаном, чи принаймні закривають цю шухляду, а відкривають шухляду України", – зауважив асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Іван Ус.

Чи зможуть скористатися цією нагодою українські чиновники? Чи вдасться їм переконати своїх заокеанських партнерів у відданості демократичним перетворенням в Україні – покажуть результати перемовин Зеленського і Байдена.

Важливо! Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом 1 вересня о 21:00 за київським часом.