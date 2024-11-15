На вищезгадані гучні заяви польського міністра відреагував й керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його телеграм-канал.

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Коваленко відреагував на звинувачення міністра оборони Польщі

Польща не просто допомагає Україні, а допомогою швидше рятує себе від війни на декілька фронтів. Ті, хто в сусідній країні думають інакше, можуть відкрити карту і подивитися, що чекає, якщо не допомагати Україні,

– заявив Коваленко.

За його словами, їм також варто порахувати, скільки це буде коштувати, не тільки в грошовому еквіваленті. Керівник ЦПД висловив здивування подібним заявам з боку Варшави, на кшталт про "втягування Польщі у війну".

"Польща вже два роки рятується від війни допомогою Україні. А ще можна переслухати лаврова про бажані кордони НАТО без Польщі", – наголосив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Польща не передала Україні винищувачі МіГ, попри попередню домовленість. За його словами, виникла нова причина. Він відзначив, що цими літаками можна було б захистити західні регіони країни, передусім Стрий, де знаходиться газосховище.