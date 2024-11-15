На вышеупомянутые громкие заявления польского министра отреагировал и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его телеграм-канал.

Смотрите также "Память коротка": министр обороны Польши резко ответил Зеленскому на упреки относительно МиГ-29

Коваленко отреагировал на обвинения министра обороны Польши

Польша не просто помогает Украине, а помощью скорее спасает себя от войны на несколько фронтов. Те, кто в соседней стране думают иначе, могут открыть карту и посмотреть, что ждет, если не помогать Украине,

– заявил Коваленко.

По его словам, им также стоит посчитать, сколько это будет стоить, не только в денежном эквиваленте. Руководитель ЦПИ выразил удивление подобным заявлениям со стороны Варшавы, вроде о "втягивании Польши в войну".

"Польша уже два года спасается от войны помощью Украине. А еще можно переслушать лаврова о желаемых границах НАТО без Польши", – подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Польша не передала Украине истребители МиГ, несмотря на предварительную договоренность. По его словам, возникла новая причина. Он отметил, что этими самолетами можно было бы защитить западные регионы страны, прежде всего Стрый, где находится газохранилище.