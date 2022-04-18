24 февраля, в первый день войны, защитники острова Змеиный отправили российский крейсер "Москва" на "три буквы". И их послание сбылось – 14 апреля флагман Черноморского флота пошел по указанному направлению, а именно – на дно.

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Аналогичная символическая гибель постигла и российские танки, рвавшиеся в Киев по житомирской трассе. Они были уничтожены в селе Бузовая рядом с крупным магазином по продажам… тракторов, ставших символом народного сопротивления оккупантам. Украинская "Тракторная бригада" захватила уже немало техники врага и смело продолжает борьбу.



Российский "трактор" остановился навсегда... / Фото 24 канала

Более того – один из танков армии России сгорел возле маркета с очень уместным, как для этой ситуации, названием – "Good".



Действительно "Good"! / Фото 24 канала

И как после этого не верить в пророческий символизм!

Стоит также добавить, что бойцы ВСУ сожгли российские танки вскоре после того, как они обстреляли роддом "Adonis", расположенный неподалеку. В него попали по меньшей мере три снаряда...



Расстрелянная "колыбель жизни" / Фото 24 канала

Жаркая месть! И так будет с каждым оккупантом, пришедшим на нашу землю.



Армия России – стая мародеров / Фото 24 канала

Среди личных вещей одного из оккупантов, которые вылетели из танка после взрыва, были женские сапожки. Но мародер уже никогда не привезет их домой.

Уничтоженные российские танки под Киевом: фоторепортаж 24 канала

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