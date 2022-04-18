24 лютого, в перший день війни, захисники острова Зміїний відправили російський крейсер "Москва" на "три літери". І їхнє послання збулося – 14 квітня флагман Чорноморського флоту пішов за вказаним напрямком, а саме – на дно.

До теми На Київщині місцевий житель ліквідував з власної зброї 12 окупантів і "зніс" екіпаж на броні

Аналогічна символічна загибель спіткала й російські танки, які рвалися до Києва житомирською трасою. Вони були знищені у селі Бузова поруч із великим магазином з продажу… тракторів, які стали символом народного спротиву окупантам. Українська "Тракторна бригада" захопила вже чимало техніки ворогів і відважно продовжує боротьбу.



Російський "трактор" зупинився назавжди... / Фото 24 каналу

Більше того – один з танків армії Росії згорів біля маркету з дуже доречною, як для цієї ситуації, назвою – "Good".



Справді "Good"! / Фото 24 каналу

І як після цього не вірити в пророчий символізм!?

Варто також додати, що бійці ЗСУ спалили російські танки незабаром після того, як вони обстріляла пологовий будинок "Adonis", розташований неподалік. В нього влучили щонайменеше три снаряди...



Розстріляна "колиска життя" / Фото 24 каналу

Спекотна помста! І так буде з кожним окупантом, який прийшов на нашу землю.



Армія Росії – зграя мародерів / Фото 24 каналу

Серед особистих речей одного з окупантів, які після вибуху вилетіли з танка, були жіночі чобітки. Але мародер вже ніколи не привезе їх додому…

Знищені російські танки під Києвом: фоторепортаж 24 каналу

Дивіться також Спалена, розбита, із залишками тіл: як виглядає кладовище техніки окупантів

Важлива тема – Росія не змінила кінцеву мету війни: дивіться відео