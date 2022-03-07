Символика на технике российских оккупантов родом из гитлеровских концлагерей: фотофакт

"Асвабадители ат фашизма" используют в своей символике нацистские отметки. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

Во время Второй Мировой войны в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен буквой "Z" было отмечено здание, где совершались массовые убийства.

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Что известно о "Станции Z"

На этой "Станции Z" размещался крематорий с четырьмя печами, в котором нацисты сжигали тела заключенных.

В 1943 году там пристроили газовую камеру. Также там было устройство для выстрелов в шею.

Транспорт с людьми направляли непосредственно в это сооружение, минуя регистрацию в лагере.

Это здание было подорвано полицией Восточной Германии в 1952 – 1953 годах. Только во время строительства национального мемориала 1961 архитекторам удалось найти его остатки.

На стене перед этим домом можно увидеть комментарий бывшего узника:

Я знаю еще одно: что Европа будущего не существует без памяти всех тех, независимо от их национальности, которые были убиты в то время с пренебрежением и ненавистью, замучены, ранены, отравлены газом…

– Анджей Щиперский.

Жаль, что человечество забывает и повторяет ошибки прошлого. Единственное, чем отличается современная Россия от нацистской Германии, тем, что не закрывает людей в газовых камерах (по крайней мере, мы на это надеемся).

Фото "Станции Z"



"Станция Z" обозначена номером 3 / фото sachsenhausen2012.blogspot.com

Здание "Станции Z" / фото sachsenhausen2012.blogspot.com

Чем вдохновлялись российские оккупанты, планируя уничтожение Украины и мирного населения, – уже понятно. Но и конец нацистского режима мы тоже помним. Оккупантов ждет полный разгром и Гаагский трибунал!,

– отметили в СБУ.

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