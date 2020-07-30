На синагогу в Мариуполе напал Юлий Цезарь: мужчину разыскивает полиция
Мужчину, который напал на синагогу в Мариуполе с топором, избил охранника и разбросал вокруг фекалии, зовут довольно необычно – Юлий Цезарь-Галарьирогайлальирозр Ильич. Это уже установила полиция и сейчас разыскивает злоумышленника.
Фото нападавшего и информацию о нем распространяет пресс-служба Полиции Донецкой области.
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Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов предварительного расследования,
– говорится в сообщении.
Заметим, что мужчину подозревают в покушении на убийство. Правоохранители говорят, что последний раз злоумышленника видели вблизи поселка Виноградное в Мариуполе 29 июля. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону села Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку.
Как выглядит злоумышленник:
Имеет рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные. Использует одежду разного цвета.
Волосы выбриты на висках. При себе может иметь нож.
Фото предполагаемого нападавшего на синагогу в Мариуполе
Что известно о нападении Юлия Цезаря на синагогу в Мариуполе:
- Инцидент произошел утром 28 июля.
- Как говорят в полиции, именно Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич пришел с топором под здание синагоги, где его остановил охранник.
- Между ним и нападавшим вспыхнула драка, во время которой злоумышленник нанес охраннику несколько ударов, а дальше – бросился наутек.
- Правда, через несколько минут вернулся и разбросал под синагогой мешочки и баночки с калом.
- Злоумышленник был в маске, поэтому правоохранителям понадобилось некоторое время, чтобы установить его личность.
- Заметим, что во время нападения в синагоге как раз происходила утренняя молитва. К счастью, люди внутри здания от действий мужчины не пострадали.