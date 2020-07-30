Мужчину, который напал на синагогу в Мариуполе с топором, избил охранника и разбросал вокруг фекалии, зовут довольно необычно – Юлий Цезарь-Галарьирогайлальирозр Ильич. Это уже установила полиция и сейчас разыскивает злоумышленника.

Фото нападавшего и информацию о нем распространяет пресс-служба Полиции Донецкой области.

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Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов предварительного расследования,

– говорится в сообщении.

Заметим, что мужчину подозревают в покушении на убийство. Правоохранители говорят, что последний раз злоумышленника видели вблизи поселка Виноградное в Мариуполе 29 июля. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону села Сопино с хозяйственной сумкой в ​​клеточку.

Как выглядит злоумышленник:

Имеет рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные. Использует одежду разного цвета.

Волосы выбриты на висках. При себе может иметь нож.

Фото предполагаемого нападавшего на синагогу в Мариуполе

Внимание! В полиции просят всех, кто видел или знает, где может находиться этот человек, звонить по следующим номерам: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 или 102.

Что известно о нападении Юлия Цезаря на синагогу в Мариуполе: