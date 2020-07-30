На синагогу у Маріуполі напав Юлій Цєзарь: чоловіка розшукує поліція
Чоловіка, що напав на синагогу у Маріуполі з сокирою, побив охоронця та порозкидав навколо фекалії, звуть доволі незвично – Юлій Цєзарь-Галарьірогайлальірозр Ілліч. Це вже встановила поліція і наразі розшукує зловмисника.
Фото нападника та інформацію про нього поширює пресслужба Поліції Донецької області.
Детальніше про напад На синагогу у Маріуполі напав чоловік із сокирою: що кажуть у поліції – фото і відео
Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, обґрунтовано підозрюється у нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що чоловіка підозрюють в замаху на вбивство. Правоохоронці кажуть, що востаннє зловмисника бачили поблизу селища Виноградне в Маріуполі 29 липня. Він був одягнений у чорні спортивні брюки та чорну пайту з довгим рукавом. Рухався у бік села Сопіно з господарською сумкою у клітинку.
Як виглядає зловмисник:
- Має зріст 170 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темне. Використовує одяг різного кольору.
- Волосся вибрите на скронях. При собі може мати ніж.
Фото ймовірного нападника на синагогу у Маріуполі
Що відомо про напад Юлія Цєзаря на синагогу у Маріуполі:
- Інцидент трапився вранці 28 липня.
- Як кажуть у поліції, саме Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч прийшов із сокирою під будівлю синагоги, де його зупинив охоронець.
- Між ним і нападником спалахнула бійка, під час якої зловмисник завдав охоронцю кілька ударів, а далі – кинувся навтьоки.
- Щоправда, за кілька хвилин повернувся та порозкидав під синагогою мішечки і баночки з фекаліями.
- Зловмисник був у масці, тож правоохоронцям знадобився якийсь час, щоб встановити його особу.
- Зауважимо, що під нападу в синагозі саме відбувалася вранішня молитва. На щастя, люди всередині будівлі від дій чоловіка не постраждали.