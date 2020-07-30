Чоловіка, що напав на синагогу у Маріуполі з сокирою, побив охоронця та порозкидав навколо фекалії, звуть доволі незвично – Юлій Цєзарь-Галарьірогайлальірозр Ілліч. Це вже встановила поліція і наразі розшукує зловмисника.

Фото нападника та інформацію про нього поширює пресслужба Поліції Донецької області.

Детальніше про напад На синагогу у Маріуполі напав чоловік із сокирою: що кажуть у поліції – фото і відео

Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, обґрунтовано підозрюється у нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що чоловіка підозрюють в замаху на вбивство. Правоохоронці кажуть, що востаннє зловмисника бачили поблизу селища Виноградне в Маріуполі 29 липня. Він був одягнений у чорні спортивні брюки та чорну пайту з довгим рукавом. Рухався у бік села Сопіно з господарською сумкою у клітинку.

Як виглядає зловмисник:

Має зріст 170 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темне. Використовує одяг різного кольору.

Волосся вибрите на скронях. При собі може мати ніж.



Фото ймовірного нападника на синагогу у Маріуполі

Увага! У поліції просять усіх, хто бачив або знає, де може перебувати цей чоловік телефонувати за такими номерами: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 або 102.

Що відомо про напад Юлія Цєзаря на синагогу у Маріуполі: