О новом смертельном дежавю захватчиков рассказали в Госпогранслужбе. Похоже, оккупантов так ничему и не научил опыт Чернобаевки в Херсонской области, где, напомним, ВСУ разбили их уже 10 раз.

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По словам украинских пограничников, рашисты-мазохисты каждый день лезут в Мариуполь, получают "по зубам", уходят – и так по кругу. Поэтому нашим Силам обороны днями приходится "жмурить" захватчиков на ужин, завтрак, а особенно – на обед.

"Меню" украинских пограничников в Мариуполе

Ужин

После активных обстрелов колонна российской бронетехники, в том числе около 80 вражеских солдат, безопасно двинулась в город. Однако защитники Мариуполя "гостеприимно" угостили оккупантов интенсивным ответным огнем.

Потеряв танк, БТР и немало личного состава, противник отступил на невыгодные позиции,

– подытожили украинские защитники.

Завтрак

Утром, дождавшись подкрепления, рашисты возобновили наступление. Но пограничники расправились с ними через несколько минут.

Ордынцы потеряли танк, мобильную зенитку и немало пехоты. Их отступление прикрывал единственный уцелевший бронетранспортер,

– описали "утро сурка" российских военных в Госпогранслужбе.

Обед

Получив очередную подмогу, вражеская пехота при поддержке БТРа, БМП и танка попыталась прорваться в Мариуполь. На этот раз пограничники решили не "жмурить" всех оккупантов самостоятельно, а поделились "обедом" со своими побратимами, скорректировав огонь их средств поражения.

После нашей совместной работы на месте нападавших осталось немало металлолома и вонючего фарша,

– отчитались защитники Мариуполя.

В результате мощной атаки по меньшей мере 1 оккупант таки уцелел. Но он самостоятельно сдался нашим пограничникам. Пленный признался, что еще недавно был в тюрьме, но ему предложили "карьерное повышение" в российской армии.

За несколько дней до этого в Мариуполе 10 рашистов решили сдаться пограничникам. То сдавшихся свои же накрыли огнем из танка, превратив их в хороших русских,

– резюмировали наши военные.

К слову, по данным украинской разведки, в воинских частях России фактически закончились деньги. Неудивительно, что они вербуют даже заключенных.

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