Сине-желтые флаги и толпа людей: на острове Крит показали поддержку Украине
6 марта 2022 , 08:57Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал "Труха"
Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе с русскими захватчиками. С каждым днем страны показывают свою невероятную поддержку нашему государству.
Приобщился к поддержке и греческий остров Крит. Там люди собрались с украинской символикой.
К теме В Австралии люди вышли с сине-желтой символикой, чтобы поддержать Украину: яркие фото и видео
Люди развернули большой украинский флаг. Они пели гимн Украины. А на меньших флагах черными буквами написали, чтобы Путин остановился и остановилась эта война.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!