Сине-желтые флаги и толпа людей: на острове Крит показали поддержку Украине

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе с русскими захватчиками. С каждым днем страны показывают свою невероятную поддержку нашему государству.

Приобщился к поддержке и греческий остров Крит. Там люди собрались с украинской символикой.

К теме В Австралии люди вышли с сине-желтой символикой, чтобы поддержать Украину: яркие фото и видео

Люди развернули большой украинский флаг. Они пели гимн Украины. А на меньших флагах черными буквами написали, чтобы Путин остановился и остановилась эта война.



Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!