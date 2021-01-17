Власти Сингапура решили с 24 января ужесточить правила въезда в свою страну. Это связано с опасностью появления новых штаммов коронавируса.

В Минздраве Сингапура отметили, что старые карантинные правила также продолжают действовать. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

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Новые правила пересечения границы

С 24 января 23:59 все прибывающие в страну (в том числе граждане Сингапура и иностранцы с постоянным видом на жительство) должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии.

все прибывающие в страну (в том числе граждане Сингапура и иностранцы с постоянным видом на жительство) должны будут на COVID-19 С 31 января 23:59 путешественники должны приобрести туристическую страховку для возмещения расходов на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 в Сингапуре с минимальным покрытием не менее 22,6 тысячи долларов.

Эти правила распространяются на всех путешественников, в том числе и тех, кто прибывает из Украины.

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Также Минздрав Сингапура сохраняет старые правила въезда. Среди них:

Иностранные граждане или резиденты республики, которые недавно посещали страны или регионы с высоким уровнем риска заражения, должны пройти ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за 72 часа до вылета.

По прибытии они должны соблюдать двухнедельный карантин с обязательным тестом на COVID-19 после окончания самоизоляции.

Актуально! Чтобы ускорить сдачу ПЦР-теста на COVID-19 в аэропорту Сингапура путешественникам рекомендуют зарегистрироваться на портале https://safetravel.changiairport.com и внести предоплату за свой тест перед вылетом в страну. Стоимость теста на COVID-19 составляет 120 долларов.