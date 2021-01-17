Влада Сінгапуру вирішила з 24 січня посилити правила в'їзду у свою країну. Це пов'язано з небезпекою появи нових штамів коронавірусу.

У МОЗ Сінгапуру наголосили, що старі карантинні правила також продовжують діяти. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я республіки.

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Нові правила перетину кордону

З 24 січня 23:59 всі, хто прибуває в країну (зокрема громадян Сінгапуру й іноземці з постійним дозволом на проживання) повинні будуть здати ПЛР-тест на COVID-19 після прибуття .

всі, хто прибуває в країну (зокрема громадян Сінгапуру й іноземці з постійним дозволом на проживання) повинні будуть на COVID-19 . З 31 січня 23:59 мандрівники повинні придбати туристичну страховку для відшкодування витрат на лікування і госпіталізацію у зв'язку з COVID-19 в Сінгапурі з мінімальним покриттям не менше 22,6 тисячі доларів.

Ці правила поширюються на всіх мандрівників, зокрема й тих, хто прибуває з України.

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Також МОЗ Сінгапуру зберігає старі правила в'їзду. Серед них:

Іноземні громадяни або резиденти республіки, які недавно відвідували країни або регіони з високим рівнем ризику зараження, повинні пройти ПЛР-тест на COVID-19 не раніше, ніж за 72 години до вильоту.

на COVID-19 не раніше, ніж Після прибуття вони повинні дотримуватися двотижневий карантин з обов'язковим тестом на COVID-19 після закінчення самоізоляції.

Актуально! Щоб прискорити здачу ПЛР-тесту на COVID-19 в аеропорту Сінгапуру мандрівникам рекомендують зареєструватися на порталі https://safetravel.changiairport.com і внести передоплату за свій тест перед вильотом в країну. Вартість тесту на COVID-19 складає 120 доларів.