Сінгапур посилить правила в'їзду в країну через COVID-19: що зміниться для українців
Влада Сінгапуру вирішила з 24 січня посилити правила в'їзду у свою країну. Це пов'язано з небезпекою появи нових штамів коронавірусу.
У МОЗ Сінгапуру наголосили, що старі карантинні правила також продовжують діяти. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я республіки.
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Нові правила перетину кордону
- З 24 січня 23:59 всі, хто прибуває в країну (зокрема громадян Сінгапуру й іноземці з постійним дозволом на проживання) повинні будуть здати ПЛР-тест на COVID-19 після прибуття.
- З 31 січня 23:59 мандрівники повинні придбати туристичну страховку для відшкодування витрат на лікування і госпіталізацію у зв'язку з COVID-19 в Сінгапурі з мінімальним покриттям не менше 22,6 тисячі доларів.
Ці правила поширюються на всіх мандрівників, зокрема й тих, хто прибуває з України.
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Також МОЗ Сінгапуру зберігає старі правила в'їзду. Серед них:
- Іноземні громадяни або резиденти республіки, які недавно відвідували країни або регіони з високим рівнем ризику зараження, повинні пройти ПЛР-тест на COVID-19 не раніше, ніж за 72 години до вильоту.
- Після прибуття вони повинні дотримуватися двотижневий карантин з обов'язковим тестом на COVID-19 після закінчення самоізоляції.
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