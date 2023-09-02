В это воскресенье 3 сентября в западных, днем и Винницкой, Житомирской, местами Киевской областях кратковременные дожди, грозы. Средняя температура составит +25 градусов, теплее всего будет в Запорожье – до +29 градусов.

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Какая будет погода в Украине 3 сентября

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 3 сентября температура воздуха ожидается +22...+26 градусов.

Как раз сейчас период первого бабьего лета (кроме мест с дождями), продлится оно ориентировочно до 11 сентября,

– отметила она.

На Востоке временами до +29 градусов. Дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях, могут быть сильные ливни. Осадки дойдут до Житомирской, Винницкой областей, части Киевской. На остальной территории Украины будет сухо.

Погода в столице и области

В Киевской области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов. В Киеве ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности

В Украине все еще сохраняется высокий уровень пожарной опасности, поэтому нельзя разжигать костры в лесах и сжигать стерню. Также нельзя охотиться там, где объявлено о пожарной опасности, и заезжать в лес на машинах. Если заметили возгорание – звоните по телефону 101!

Западных областей это не касается, ведь там пройдут дожди.

Пожарная опасность 3 сентября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +23...+25

Ужгород +20...+22

Львов +19...+21

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +20...+22

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +21...+23

Луцк +20...+22

Ровно +20...+22

Житомир +22...+24

Винница +24...+26

Одесса +27...+29

Николаев +27...+29

Херсон +27...+29

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +24...+26

Чернигов +23...+25

Сумы +22...+24

Полтава +24...+26

Днепр +26...+28

Запорожье +27...+29

Донецк +25...+27

Луганск +25…+27

Харьков +25…+27

Прогноз погоды на воскресенье 3 сентября / Укргидрометцентр