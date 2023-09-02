Цієї неделі 3 вересня в західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях короткочасні дощі, грози. Середня температура становитиме +25 градусів, найтепліше буде на Запоріжжі – до +29 градусів.
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Якою буде погода в Україні 3 вересня
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 3 вересня температура повітря очікується +22...+26 градусів.
Якраз зараз період першого бабиного літа (окрім місцин із дощами), триватиме воно орієнтовно до 11 вересня,
– зазначила вона.
На Сході часом до +29 градусів. Дощі, місцями з грозами, пройдуть у західних областях, можуть бути сильні зливи. Опади дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, частини Київщини. На решта території України буде сухо.
Погода у столиці та області
На Київщині мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура по області вночі +12...+17 градусів, удень +22...+27 градусів. У Києві вночі +15...+17 градусів, удень +23...+25 градусів.
Попередження про пожежну небезпеку
В Україні все ще зберігається високий рівень пожежної небезпеки, тому не можна розпалювати багаття в лісах і спалювати стерню. Також не можна полювати там, де оголошено про пожежну небезпеку, та заїжджати в ліс на автівках. Якщо помітили займання – телефонуйте 101!
Західних областей це не стосується, адже там пройдуть дощі.
Пожежна небезпека 3 вересня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +23...+25
- Ужгород +20...+22
- Львів +19...+21
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +20...+22
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +21...+23
- Луцьк +20...+22
- Рівне +20...+22
- Житомир +22...+24
- Вінниця +24...+26
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +27...+29
- Херсон +27...+29
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +26...+28
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +23...+25
- Суми +22...+24
- Полтава +24...+26
- Дніпро +26...+28
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +25...+27
- Луганськ +25…+27
- Харків +25…+27
Прогноз погоди на неділю 3 вересня / Укргідрометцентр