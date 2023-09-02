Цієї неделі 3 вересня в західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях короткочасні дощі, грози. Середня температура становитиме +25 градусів, найтепліше буде на Запоріжжі – до +29 градусів.

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Якою буде погода в Україні 3 вересня

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 3 вересня температура повітря очікується +22...+26 градусів.

Якраз зараз період першого бабиного літа (окрім місцин із дощами), триватиме воно орієнтовно до 11 вересня,

– зазначила вона.

На Сході часом до +29 градусів. Дощі, місцями з грозами, пройдуть у західних областях, можуть бути сильні зливи. Опади дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, частини Київщини. На решта території України буде сухо.

Погода у столиці та області

На Київщині мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вночі +12...+17 градусів, удень +22...+27 градусів. У Києві вночі +15...+17 градусів, удень +23...+25 градусів.

Попередження про пожежну небезпеку

В Україні все ще зберігається високий рівень пожежної небезпеки, тому не можна розпалювати багаття в лісах і спалювати стерню. Також не можна полювати там, де оголошено про пожежну небезпеку, та заїжджати в ліс на автівках. Якщо помітили займання – телефонуйте 101!

Західних областей це не стосується, адже там пройдуть дощі.

Пожежна небезпека 3 вересня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +23...+25

Ужгород +20...+22

Львів +19...+21

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +20...+22

Чернівці +21...+23

Хмельницький +21...+23

Луцьк +20...+22

Рівне +20...+22

Житомир +22...+24

Вінниця +24...+26

Одеса +27...+29

Миколаїв +27...+29

Херсон +27...+29

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +26...+28

Черкаси +24...+26

Чернігів +23...+25

Суми +22...+24

Полтава +24...+26

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +25...+27

Луганськ +25…+27

Харків +25…+27

Прогноз погоди на неділю 3 вересня / Укргідрометцентр