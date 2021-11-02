Как отметили в Укргидрометцентре, туман будет достаточно сильным и видимость составит всего 200 – 500 метров.
Важно Все из-за тумана: в Черкасской области заблудились рыбаки, в Днепре баржа едва не попала в аварию
Поэтому пришлось даже объявить первый уровень опасности (желтый). Синоптики предупреждают украинцев об ограниченной видимости в следующих областях:
- Одесская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Запорожская.
Какие регионы Украины будут в плену тумана / Фото Укргидрометцентра
Заметим, что 30 октября Украина также очутилась в плену тумана. Пользователи в соцсетях публиковали фото городов в белой дымке, которая добавляла особенно мистическую атмосферу накануне Хэллоуина.
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Несмотря на особую атмосферу, такие погодные условия могут представлять опасность для транспорта. И водителям, и пешеходам следует быть начеку и проявлять максимальную осторожность.
Предостережения для водителей
Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.