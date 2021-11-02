Як зазначили в Укргідрометцентрі, туман буде доволі сильний і видимість складатиме лише 200 – 500 метрів.

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Через це довелося навіть оголосити перший рівень небезпеки (жовтий). Так, синоптики попереджають українців про обмежену видимість у таких областях:

Одеська,

Миколаївська,

Херсонська,

Запорізька.



Які регіони України будуть у полоні туману / Фото Укргідрометцентру

Зауважимо, що 30 жовтня Україна також опинилася у полоні туману. Користувачі у соцмережах публікували фото міст у білій димці, яка додавала особливо містичної атмосфери напередодні Геловіну.

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Попри особливу атмосферу, такі погодні умови можуть бути небезпечними для транспорту. І водіям, і пішоходам варто бути напоготові і проявляти максимальну обережність.

Застереження для водіїв

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: