В нескольких областях будет бушевать непогода: где объявили штормовое предупреждение

В нескольких областях во вторник, 17 сентября, существенного ухудшится погода. Из-за этого объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности.

Об этом сообщают региональные центры по гидрометеорологии. К украинцам также обратились с важной просьбой, чтобы они минимизировать прогулки по улицам.

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Где объявили штормовое предупреждение

По состоянию на 10:00 о непогоде предупредили в трех областях. Так, в Харькове и области синоптики предупредили о ветреной погоде. Сильные порывы прогнозируются в течение всего дня.

Днем, 17 сентября, по области и по городу ожидаются порывы восточного ветра, 15 – 20 метров в секунду,

– предупредили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.



Штормовое предупреждение на Харьковщине / Изображение Харьковского регионального центра по гидрометеорологии

Справка. И уровень опасности объявляется, когда погода потенциально опасна для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Будет бушевать непогода и на Днепропетровской области. Как сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии, на территории области во вторник, 17 сентября, также будут порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.



Штормовое предупреждение на Днепропетровщине / Фото Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии

Штормовое предупреждение объявили и в Одесской области. Так, ближайшее время в Одессе ожидаются порывы северо-восточного ветра 15 – 17 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий в Одесском городском совете призвали жителей города быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей,

– добавили в мэрии.

В Кировоградской области также штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Из-за непогоды объявили І уровень опасности.