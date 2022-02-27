Сирены в Броварах: немедленно в укрытия

В Броварах начали раздаваться сирены. Местных жителей призвали быстро переместиться в укрытия.

Около 01:23 27 февраля в Броварах началась воздушная тревога. Это означает, что необходимо следовать до укрытий и бомбоубежищ к отбойному сигналу.

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Напомним, что 24 февраля россияне пустили по военным объектам Броваров крылатые ракеты. В тот день погибли 7 человек. В больницы доставили 17 раненых.

После этого в городе действует комендантский час – жителям города запрещено выходить на улицы с 17 часов вечера до 7 часов утра без особого разрешения.

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