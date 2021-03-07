В сирийской провинции Хама два автобуса наехали на мины. Погибли по меньшей мере 18 человек и еще 3 в тяжелом состоянии попали в реанимацию.

Произошла трагедия на востоке провинции Хама в городе Саламия. Под двумя автобусами взорвались две мины, оставленные террористами.

Советуем прочитать Первый приговор за пытки в Сирии: как мир действует против Асада

Взрывы автобусов в Сирии

В местной больнице сообщили: пострадавшие получили серьезные ранения. Информации относительно пола и возраста погибших пока нет.

Другой взрыв в тот же день произошел на востоке провинции во время сбора трюфелей в поселке Расмо Аль-Ахмар. На дороге под авто взорвались заложенные террористами мины. В инциденте пострадали около 20 человек.

К востоку от города Саламия в поселках Расмо Аль-Ахмар и Хададжа в результате взрыва мин, несколько человек погибли и около 20 получили ранения. Уточненного количества погибших пока нет.

Террористический взрыв в Сомали