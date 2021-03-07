В Сирии два автобуса подорвались на минах: 18 погибших
В сирийской провинции Хама два автобуса наехали на мины. Погибли по меньшей мере 18 человек и еще 3 в тяжелом состоянии попали в реанимацию.
Источник:SANA
Произошла трагедия на востоке провинции Хама в городе Саламия. Под двумя автобусами взорвались две мины, оставленные террористами.
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Взрывы автобусов в Сирии
В местной больнице сообщили: пострадавшие получили серьезные ранения. Информации относительно пола и возраста погибших пока нет.
Другой взрыв в тот же день произошел на востоке провинции во время сбора трюфелей в поселке Расмо Аль-Ахмар. На дороге под авто взорвались заложенные террористами мины. В инциденте пострадали около 20 человек.
К востоку от города Саламия в поселках Расмо Аль-Ахмар и Хададжа в результате взрыва мин, несколько человек погибли и около 20 получили ранения. Уточненного количества погибших пока нет.
Террористический взрыв в Сомали
- Недавно, 5 марта, в столице Сомали – Могадишо произошел мощный взрыв.
- Автомобиль, начиненный взрывчаткой, влетел в ресторан.
- Взрыв произошел в обед, когда в заведении были десятки людей. Погибли по меньшей мере 20 человек.
- Ответственность за взрыв взяла террористическая организация "Аш-Шабааб".
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