В Сирии преспешники Асада обстреляли больницу ракетами: 18 погибших, среди них дети

На севере Сирии из района, контролируемого силами Башара Асада, обстреляли больницу. Погибли по меньшей мере 18 человек, среди них – дети.

Обстрел велся по нескольким районам города Африн и накрыл больницу. По меньшей мере 23 человека получили ранения.

Ранее В Сирии открыли стрельбу во время празднования "победы" диктатора Асада: сотни пострадавших

Среди погибших:

врач;

3 работника больницы;

2 женщины;

2 детей;

командир повстанцев.

Большинство жертв погибли в результате обстрела больницы. Их количество может возрасти, ведь несколько пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии.

Что еще известно об обстреле

Сирийские демократические силы (SDF), возглавляемые курдами, уже выступили с заявлением, в котором отрицают свою причастность к этому обстрелу.

По информации Anadolu, огонь вели из района Телль-Рифат, который находится под контролем сил режима сирийского диктатора Башара Асада.

Этот регион (провинция Алеппо), как и все, контролируемые протурецкими повстанцами, регулярно страдает от жестоких атак, взрывов и стрельбы.