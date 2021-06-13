В Сирии преспешники Асада обстреляли больницу ракетами: 18 погибших, среди них дети

На севере Сирии из района, контролируемого силами Башара Асада, обстреляли больницу. Погибли по меньшей мере 18 человек, среди них – дети.
Обстрел велся по нескольким районам города Африн и накрыл больницу. По меньшей мере 23 человека получили ранения.
Ранее В Сирии открыли стрельбу во время празднования "победы" диктатора Асада: сотни пострадавших
Среди погибших:
- врач;
- 3 работника больницы;
- 2 женщины;
- 2 детей;
- командир повстанцев.
Большинство жертв погибли в результате обстрела больницы. Их количество может возрасти, ведь несколько пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии.
Что еще известно об обстреле
Сирийские демократические силы (SDF), возглавляемые курдами, уже выступили с заявлением, в котором отрицают свою причастность к этому обстрелу.
По информации Anadolu, огонь вели из района Телль-Рифат, который находится под контролем сил режима сирийского диктатора Башара Асада.
Этот регион (провинция Алеппо), как и все, контролируемые протурецкими повстанцами, регулярно страдает от жестоких атак, взрывов и стрельбы.