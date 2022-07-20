Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичный шаг

Сирия приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на аналогичное решение Киева.

При этом в Министерстве иностранных дел страны заявили, что украинское правительство практически разорвало отношения с их страной еще в 2018 году, когда отказало в продлении вида на жительство сирийским дипломатам, работающим в посольстве в Киеве.

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Главное о причинах недружественности между странами

В конце июня Украина заявила, что разрывает дипломатические отношения с Сирией, а также начинает процедуру введения торгового эмбарго и наложения санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

Причиной стало решение страны признать боевиков на временно оккупированном Донбассе.

россия дожала Сирию

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия все-таки "выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств". Украинский лидер назвал это ничтожной историей.

По словам Зеленского, никаких отношений с Сирией больше не будет. Тем временем санкционное давление против Сирии усилится.

По этой же причине Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.

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