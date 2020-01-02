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      Сирийские правительственные войска разбомбили школу: погибли дети – видео 18+

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      Войска Асада убили в школе в Идлибе 9 человек / english.alarabiya.net

      Сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией, накрыли школу в провинции Идлиб артиллерийским огнем. В результате бомбардировки погибли 9 человек, среди которых пятеро детей.

      Артиллерийская атака была проведена в среду, 1 января, сообщает ВВС.

      К слову: Из-за нового наступления российской армии в Сирии 235 тысяч человек стали беженцами

      Кроме 9 погибших, еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести в результате артиллерийского обстрела. В обстрелянной школе был организован приют для беженцев.

      Последствия обстрела школы в Сирии: смотрите видео

      Что известно о войне в Сирии?
      Вооруженное противостояние в Сирии продолжается с 2011 года. В нем принимают участие с разных сторон правительственные войска, местные повстанцы и террористы "ИГИЛ". Многие страны мира, среди которых в частности США, Турция и Россия, поддерживают одну из сторон, отстаивая собственные интересы.

      Провинция Идлиб – последний крупный регион, который до сих пор противостоит правительственным войскам Асада. После наступления сирийских войск на Идлиб с февраля 2019 года более 900 тысяч человек стали переселенцами.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Дети и несовершеннолетние Война в Сирии Башар Асад
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