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      Сирійські урядові війська розбомбили школу: загинули діти – відео 18+

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      Війська Асада вбили у школі в Ідлібі 9 людей / english.alarabiya.net

      Сирійські урядові війська, підтримувані Росією, накрили школу у провінції Ідліб артилерійським вогнем. Внаслідок бомбардування загинули 9 людей, серед яких п'ятеро дітей.

      Артилерійська атака була проведена у середу, 1 січня, повідомляє ВВС.

      До слова: Через новий наступ російської армії у Сирії 235 тисяч людей стали біженцями

      Крім 9 загиблих, ще 16 осіб отримали поранення різного ступеню важкості внаслідок артилерійського обстрілу. В обстріляній школі був організований притулок для біженців.

      Наслідки обстрілу школи у Сирії: дивіться відео

      Що відомо про війну у Сирії?Збройне протистояння у Сирії триває з 2011 році. У ньому беруть участь з різних боків урядові війська, місцеві повстанці та терористи "ІДІЛ". Багато країн світу, серед яких зокрема США, Туреччина і Росія, підтримують одну зі сторін, відстоюючи власні інтереси.

      Провінція Ідліб – останній великий регіон, який досі протистоїть урядовим військам Асада. Після наступу сирійських військ на Ідліб з лютого 2019 року понад 900 тисяч осіб стали переселенцями.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Башар Асад Війна у Сирії Діти і неповнолітні
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