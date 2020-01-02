Сирійські урядові війська розбомбили школу: загинули діти – відео 18+

Сирійські урядові війська, підтримувані Росією, накрили школу у провінції Ідліб артилерійським вогнем. Внаслідок бомбардування загинули 9 людей, серед яких п'ятеро дітей.

Артилерійська атака була проведена у середу, 1 січня, повідомляє ВВС.

До слова: Через новий наступ російської армії у Сирії 235 тисяч людей стали біженцями

Крім 9 загиблих, ще 16 осіб отримали поранення різного ступеню важкості внаслідок артилерійського обстрілу. В обстріляній школі був організований притулок для біженців.

Наслідки обстрілу школи у Сирії: дивіться відео

Що відомо про війну у Сирії?Збройне протистояння у Сирії триває з 2011 році. У ньому беруть участь з різних боків урядові війська, місцеві повстанці та терористи "ІДІЛ". Багато країн світу, серед яких зокрема США, Туреччина і Росія, підтримують одну зі сторін, відстоюючи власні інтереси.



Провінція Ідліб – останній великий регіон, який досі протистоїть урядовим військам Асада. Після наступу сирійських військ на Ідліб з лютого 2019 року понад 900 тисяч осіб стали переселенцями.