Через новий наступ російської армії у Сирії 235 тисяч людей стали біженцями

235 тисяч мирних жителів були змушені покинути свої будинки через авіаудари російської армії у грудні 2019 року. Масове переселення біженців у Сирії сталося у період між 12 і 25 грудня.

Про це повідомляє пресцентр управління ООН щодо координації гуманітарної діяльності.

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Через ескалацію насильства на північному заході Сирії цивільне населення знову відчуває руйнівні наслідки військових дій. Рятувальники і свідки, на яких посилається ООН, говорять, що бойові дії залишили багато міст в руїнах і знищили десятки медичних центрів.

Президент Володимир Путін хоче вбити кожного сирійця, який виступає проти режиму Асада,

– сказав один із сирійських біженців Абу аль-Маджд Нассер.

Водночас, сирійські урядові війська і армія РФ заперечують звинувачення в обстрілі цивільних осіб, заявляючи, що бойові дії ведуться проти радикалів-ісламістів.

Що відомо про війну в Сирії і причетність до неї Росії?

Розгорілася війна у Сирії у 2011 році, тоді почалася низка мирних протестів проти президента країни Башара Асада, який прийшов до влади у 2000 році після смерті батька Хафеза Асада. Згодом протести переросли у повномасштабну війну. Сирійська влада воювала проти різних опозиційних до неї сил, зокрема, й ісламістських структур на кшталт терористичної "Ісламської держави". Захід неодноразово звинувачував владу Сирії у застосуванні у війні забороненої, зокрема хімічної, зброї.

Росія у 2015 році провела повітряну військову кампанію на підтримку Асада. Це переламало хід війни на користь влади Сирії. Російські військові посадовці переконують, що напади відбуваються лише на "терористів". Натомість активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть цивільні мешканці.

Міжнародна коаліція на чолі зі США неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму Башара Асада. Країни Заходу звинувачують його в масових порушеннях прав людини.