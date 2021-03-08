Сирийский диктатор Башар Асад заразился коронавирусом
Президент Сирии Башар Асад и его жена Асма получили положительные результаты теста на COVID-19. Провериться они решили после проявления незначительных симптомов.
Источник:фейсбук офиса президента Сирии
О подтвержденном коронавирусе в семье главы Сирии стало известно 8 марта.
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У сирийского диктатора Асада – COVID-19
Болезнь подтвердили как у самого президента Сирии, так и у его жены Асмы.
Согласно сообщению, оба чувствуют себя хорошо. Супруги продолжат работать, находясь на самоизоляции дома.
К слову, на днях член Консультативного комитета по вопросам коронавируса Сирии заявил, что в стране резко возросло количество новых случаев коронавируса.
Что известно о Башаре Асаде
- Он правит Сирией с 2000 года.
- В последние десять лет в стране идет гражданская война.
- Политику Асада поддерживает президент России Владимир Путин.
- Благодаря российской армии Асаду удалось сохранить свой пост в последние годы.
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