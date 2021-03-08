Президент Сирії Башар Асад та його дружина Асма отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Перевіритися вони вирішили після прояву незначних симптомів.

Про підтверджений коронавірус у сім'ї глави Сирії стало відомо 8 березня.

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У сирійського диктатора Асада – COVID-19

Недугу підтвердили як у самого президента Сирії, так і в його дружини Асми.

Згідно з повідомленням, обоє почуваються добре. Подружжя продовжить працювати, перебуваючи на самоізоляції вдома.

До слова, днями член Консультативного комітету з питань коронавірусу Сирії заявив, що у країні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу.

Що відомо про Башара Асада

Він править Сирією з 2000 року.

В останні десять років в країні йде громадянська війна.

Політику Асада підтримує президент Росії Володимир Путін .

. Завдяки російській армії Асаду вдалося зберегти свій пост в останні роки.

Зверніть увагу! У вересні 2020 року США посилили свою присутність в Сирії після сутичок з російськими військами, які загострили напруженість у країні.